Calciomercato Juve, i bianconeri puntano il difensore dell’Atalanta: le ultime

Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa

Non si fermano più i nomi dei difensori accostati alla Juventus. Stando a quanto riportato Gazzetta.it, infatti, si aggiunge un altro nome alla lista degli obiettivi della Juve in difesa. Si tratti di Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Modena in Serie B. Il difensore, nonostante giochi in divisione inferiore, ha già raggiunto l’esperienza necessaria per dire la sua in qualche club di prima divisione italiana.

Calciomercato Juventus, chi è Giorgio Cittadini, il giovane accostato alla Juventus

Il difensore è da 2 anni nel giro delle Nazionali giovanili e il suo acquisto a luglio potrebbe essere facilitato dal contratto che scade nel 2024. Il 20enne piace molto alla Juventus soprattutto per la sua capacità di giocare sia in una difesa a 3 sia in una difesa a 4. Alto 1.93, dotato di grande forza e di ottima capacità di posizionamento difensivo. Cittadini era stato accostato alla Fiorentina nell’ultima sessione di Calciomercato, ma niente da fare per la Viola: disputerà questa seconda parte di stagione con la maglia del Modena, prima di cambiare maglia a luglio.