Calciomercato Juventus, concorrenza dell’Inter per il difensore: Cherubini tenta il colpo

Calciomercato Juventus, N’Dicka giocatore dinamico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in estate Obite Evan N’Dicka, difensore camerunense ora in forza all’Eintracht Francoforte, si potrà liberare a paramentro zero. Difensore centrale, dotato di un’ottima velocità e di un tiro potentissimo, è ormai seguito da tutta Europa.

Juventus, tanta la concorrenza per il difensore

La concorrenza dei club inglesi non è facile da battere, ma l’intressamento della Juventus è forte su questo calciatore classe 1999, ma in Italia non è l’unica squadra ad averci messo gli occhi sopra, c’è da battere la concorrenza dell’Inter, che cerca un sostituto di Skriniar, partente per Parigi a giugno.