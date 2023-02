Calciomercato Juventus, Danilo tratta il rinnovo | Allegri aspetta il suo sì

Calciomercato Juventus, Danilo e il record delle 100 presenze

Al centro del progetto bianconero di Massimiliano Allegri c’è, senza alcun dubbio al riguardo, Danilo. Titolare intoccabile e stakanovista instabile, il difensore brasiliano, ha collezionato già 31 gettoni stagionali tra Juventus e nazionale brasiliana. Danilo non si è mai fatto trovare impreparato dinanzi alla complicata stagione bianconera e si è dimostrato un vero leader capace di prendersi le proprie responsabilità e la pesante fascia di capitano lasciata dall’infortunato Bonucci. Nel prossimo incontro di domani contro la Fiorentina sarebbe la centesima presenza in bianconero di Danilo.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Danilo

Le cento presenze in bianconero proiettano il difensore brasiliano nella storia del club. Le grandi prestazioni e la grande capacità del calciatore di adattarsi anche a ruoli diversi (utilizzato da Allegri come centrale di difesa) dal proprio naturale (terzino) hanno convinto i dirigenti bianconeri a prolungare il contratto del brasiliano. Secondo Tuttosport il rinnovo sarebbe cosa fatta e non resta l’incontro tra le parti per formalizzare un rapporto consolidato a suon di presenze, leadership e grandi prestazioni.