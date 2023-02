Calciomercato Lazio, Tare ha scelto il vice Immobile: ecco la scelta

Calciomercato Lazio, il vice Immobile arriva dalla Bundesliga

Il vice Immobile non sarà né Sanabria, né Bonazzoli, poiché egli arriverà dalla Bundesliga. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Igli Tare avrebbe pescato in Germania il sostituto di Ciro Immobile. A quanto pare il Ds biancoceleste aveva praticamente chiuso per Roland Sallai del Friburgo, una punta classe 1997 che poteva arrivare nelle scorse settimane, ma che non è più arrivato perché Lotito avrebbe bloccato l’operazione per una questione economica.

Calciomercato Lazio, ecco chi è Sallai

Sallai nasce come ala destra, ma può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, tra questi anche quello di trequartista. È un giocatore molto rapido e dotato di buona tecnica, che lo rendono molto pericoloso quando accelera sulle corsie laterali. La frattura dell’anello orbitale, che lo ha tenuto fuori a lungo, ha portato ad una svalutazione del suo cartellino che in questo momento si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La strada sembra dunque spianata per i biancocelesti, e Sarri può finalmente sorridere per avere modo di sostituire in maniera adeguata Ciro Immobile.