Calciomercato Milan, un ‘Reds’ verso i rossoneri | Di chi si tratta

Calciomercato Milan, doppio colpo a centrocampo?

Il Milan è sempre molto attivo sul mercato. Visto l’andamento altalenante, Maldini e Massara sono a caccia di rinforzi. Secondo quanto riportato da il The Mirror, il Milan sarebbe molto interessato a Naby Keita.

Il centrocampista 27enne ora al Liverpool è in scadenza di contratto al prossimo giugno 2023 e vorrebbe cambiare aria visti i pochi minuti giocati quest’anno sia per quanto riguarda le scelte di Klopp oltre i numerosi infortuni. E non è finito qui perchè i rossoneri potrebbero a sorpresa tornare anche su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che però piace anche alla Roma.