Calciomercato Roma, Tiago Pinto tenta il colpo: ma occhio alle big

Calciomercato Roma, occhi su Hjulmand

Questa sera alle 18 la Roma sarà di fronte ai giallorossi del Lecce capitanati dal centrocampista danese Morten Hjulmand. Proprio quest’ultimo, tuttavia, sarebbe finito sul taccuino del club. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club capitolino avrebbe messo gli occhi sul centrocampista e capitano del club salentino che grazie, alle numerose buone prestazioni sta contribuendo all’ottima stagione del Lecce finora. Il danese ha ottenuto ben 19 presenze e ha servito 4 assist in campionato diventando fondamentale nel centrocampo di Baroni.

Calciomercato Roma, la concorrenza per il centrocampista

La Roma non sarebbe l’unica pretendente per Hjulmand. Infatti, sul 23enne danese ci sarebbe anche l’interessamento del Napoli, secondo quanto riporta calcionapoli24.com. A parlare del futuro del centrocampista è stato il ds del club salentino, Pantaleo Corvino, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei numerosi interessamenti per il calciatore, ritenuto dal ds pronto per una big.