Empoli-Spezia, probabili formazioni e dove vederla

L’Empoli affronterà in questo primo pomeriggio, alle ore 15:00, lo Spezia allo stadio Castellani, per la ventiduesima giornata di Serie A.

Le condizioni delle due squadre

Partendo dall’Empoli, la squadra di Paolo Zanetti, sta disputando un buonissimo campionato. I toscani si trovano infatti al 12° posto in classifica e nelle ultime 5 partite di campionato hanno portato a casa 2 vittorie, contro Sampdoria e Inter, 2 pareggi, contro Lazio e Torino, ed infine 1 sconfitta, contro la Roma. Lo Spezia di Luca Gotti, invece, si trova solo un gradino sopra la zona retrocessione, a 4 punti dal Verona, che si trova proprio al 18° posto. Parlando di statistiche, lo Spezia non ha mai perso contro l’Empoli. I liguri hanno infatti pareggiato 2 volte e vinto una contro i toscani che, invece, non perdono in casa da 4 partite consecutive. Gli aquilotti inoltre non sono mai andati a segno nelle ultime tre partite di campionato, record negativo per i bianconeri. Infine, per concludere, le due squadre sono quelle che in questa Serie A, Spezia (16.8) ed Empoli (16.1), subiscono più tiri a partita ma, nonostante ciò, gli azzurri hanno subito ben 9 gol in meno rispetto allo Spezia, 26 a 35.

Le probabili formazioni di Empoli-Spezia

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Caputo; Satriano. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Destro, Grassi, Tonelli

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Holm, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Gyasi, Shomurodov. All. Gotti

Squalificati: Ampadu, Caldara

Indisponibili: Bastoni, Ekdal, Moutinho, Nzola, Kovalenko, Sala, Zoet, Zurkowski

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 14:30. Il telecronista del match sarà Alberto Santi, coadiuvato nel suo compito da Manuel Pasqual.