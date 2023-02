Il Lecce blocca Dybala e compagni: al Via del Mare è solo 1-1

Parte subito forte il Lecce di Baroni che nelle scorse settimane ha spaventato Lazio e Milan e che stavolta passa in vantaggio al 7′ grazie ad un autogol di Ibanez dopo un batti e ribatti su calcio d’angolo con Baschirotto. La Roma però non si da per vinta e ci prova subito dopo con Mancini e poi El Shaarawy. Il pareggio però non tarda ad arrivare perchè i giallorossi conquistano un calcio di rigore grazie a Smalling, con Dybala che trasforma al 16′. Il primo tempo termina in pareggio con Abraham che ha diverse occasioni per portare in vantaggio la squadra di Mourinho. Poche le emozioni nella ripresa anche se Falcone è bravo a respingere anche quelle. Si rivede Wijnaldum, che entra nel finale insieme a Andrea Belotti.

Il tabellino:

LECCE: Falcone, Baschirotto, Colombo (dal 22′ st Voelkerling), Di Francesco (dal 43′ st Oudin), Gonzalez (dal 22′ st Askildsen), Gendrey, Gallo (dal 28′ st Pezzella), Strefezza (dal 28′ st Banda), Blin, Hjulmand, Umtiti. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

ROMA: Rui Patricio, Ibanez, Cristante, Smalling, Pellegrini (dal 43′ st Solbakken), Matic (dal 38′ st Wijnaldum), Abraham (dal 38′ st Belotti), Dybala, Mancini, Zalewski, El Shaarawy. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Llorente, Solbakken, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore: J. Mourinho

Reti: al 6′ pt Ibanez (autogol), al 17′ pt Dybala (rigore)

Ammonizioni: Strefezza, Ibanez, Colombo, Gonzalez, Hjulmand

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa