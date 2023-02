Il sabato dei bookmakers, la Serie A | Bonus di benvenuto

La Roma vola in Puglia

Alle 18 allo stadio Via del Mare si gioca Lecce–Roma. I giallorossi di casa vogliono dare seguito alla prestazione proposta a Cremona e alle ottime prestazioni consecutive in casa contro Milan, Lazio e Atalanta; la squadra di Mourinho invece, ha l’occasione di raggiungere il secondo posto momentaneo. Da notare l’ottimo rendimento fuori casa della Roma, che ha conquistato 21 punti su 33 disponibili. La quota più alta del segno 1 la troviamo su Snai a 4.50, il segno X invece è quotato maggiormente su Sisal a 3.30, mentre il 2 è quotato 2.00 su Sportbet.

Scontro per la Champions alle 20.45

La sfida della sera del sabato è Lazio–Atalanta, due squadre pronte a battagliare per un posto in Champions League. La squadra di Maurizio Sarri arriva dal pareggio di Verona, mentre quella di Gasperini arriva dalla discussa sconfitta contro il Sassuolo. Due squadre molto propositive, che di certo non si risparmieranno. Il segno 1 lo troviamo con la quota più alta su Sportbet a 2.46, il segno X su Betfair a 3,10 e su Planetwin invece il segno 2 è quotato 3.40.