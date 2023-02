Juventus, Allegri: “Questa la decisione su Pogba. Nel gruppo c’è armonia”

Massimiliano Allegri fa il punto sulla sua Juve

Alla vigilia della partita casalinga di campionato contro la Fiorentina, il mister Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande dei giornalisti in conferenza stampa:

COSA HANNO DATO LE DUE VITTORIE CONSECUTIVE?

“Han dato due vittorie, importanti, una in Coppa Italia che ci ha permesso di raggiungere la semifinale e l’altra per tornare a vincere in campionato. Domani è differente, la Fiorentina gioca, corre, pressa. Ci vorranno pazienza e ordine”.

SU RABIOT COSA CI DICE?

“Non è una scommessa vinta, ha raggiunto 27 anni e trovato una sua maturità come spesso capita in tutti i giocatori. Raggiungono una maturità tra i 26 e i 30 anni. Rabiot è cresciuto molto e domani gioca”.

SODDISFATTO DELLA JUVE?

“In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato, ossia raggiungere le squadre che han 29 punti davanti a noi e poi da giovedì entreremo in Europa League. Facciamo un passo alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita perché l’ultima mezz’ora di Salerno non mi è piaciuta. Domani serve una prestazione migliore per battere la Fiorentina”.

PERCHE’ DANILO NON RIPOSA?

“I dati dicono che sta bene. Finché sta bene gioca. Riesce poi a gestirsi abbastanza bene, in questo momento sta facendo bene come tutta la squadra. Sta diventando ancor di più un giocatore importante”.

TRIDENTE CHIESA, VLAHOVIC, DI MARIA?

“Non lo so perché stamattina abbiamo fatto allenamento e domattina deciderò. La partita è lunga, giovedì ne abbiamo un’altra. Possono giocare insieme ma non so se domani sarà la giornata giusta. Deciderò domattina“.

CAMBIARE REGISTRO?

“Non è questione di cambiare registro ma dobbiamo migliorare le verticali, le diagonali. Le abbiamo nei piedi queste giocate e su questo la squadra sta facendo meglio. Possiamo ancora migliorare, ora stiamo rientrando tutti e questo è un altro segnale così posso dar riposo anche a Danilo. Chi è a disposizione sta bene, poi c’è armonia“.

POGBA VERRA’ CONVOCATO DOMANI?

“Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, Pogba non c’è. Mi spiace dirlo ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione ma in questo momento non c’è. Non so dirvi quando può tornare. Magari tra 20 giorni, però tutti lo aspettiamo. Io sono il primo che lo aspetta, è un giocatore importante ma succedono anche queste cose”.

SU BONUCCI INVECE?

“Bonucci torna giovedì col Nantes. Milik sta migliorando ma è ancora distante. Bonucci lunedì farà allenamento con la squadra e ci sarà giovedì col Nantes”.

OBIETTIVO SETTIMO POSTO?

“Noi dobbiamo guardare quelle davanti: settimo, ottavo. Il settimo è del Torino. Siamo lì, facciamo un passettino alla volta per agguantare quelle davanti”.

CAMBIARE MODULO QUANDO SCHIERERA’ IL TRIDENTE?

“Dipende, si può giocare coi tre centrocampisti, passare a quattro dietro ma anche a tre dietro. Non è questione di tridente: quando si gioca tutti insieme tutti dobbiamo darci una mano”.

COME STA ORA LA SQUADRA DOPO LA SENTENZA?

“I ragazzi sono stati molto bravi. C’è un momento di adattamento alle cose. Dopo la sentenza ci è arrivata la mazzata, poi abbiamo avuto la reazione con l’Atalanta. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio che va portato avanti. Domani abbiamo la Fiorentina e ci siamo dati dei mini-obiettivi. Bisogna essere bravi e fare un passo alla volta”.

BREMER DOPO IL MONDIALE SEMBRA CALANTE, COSA CI DICE?

“A Cremona è stato eccelso, a Napoli non ha fatto una buona partita ma ultimamente le ha fatte bene. Difficilmente quando la squadra fa male uno fa bene”.

COME MAI POGBA ANCORA AI BOX?

“È un percorso normale perché venendo da un menisco esterno, finché il ginocchio non trova assestamento, un giorno ti fa male l’altro no. Al momento non è a disposizione”.

E con il consueto buona giornata, Mister Massimiliano Allegri conclude la sua conferenza stampa di vigilia.