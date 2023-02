Juventus, nuove intercettazioni: spunta l’audio su Chiesa

Juventus, Agnelli: “Quante caz..te sul mercato”

Sono state rese pubbliche altre intercettazioni che vedono protagonista l’ormai ex dirigenza bianconera, riguardo al mercato e non solo. Cherubini è quello che si lamenta di più dell’operato dell’ex collega Paratici :“Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90». Arrivabene, invece, capisce subito che qualcosa non va: “Avevo chiamato Cherubini dicendogli di non spendere una lira in più di quanto messo a budget». Frasi scioccanti quelle della dirigenza juventina che, rendendosi conto della gravità della situazione, ammettono anche lo sbaglio riguardo Federico Chiesa.

Juventus, “Chiesa chiede solo aumenti”

Il ds Cherubini, inoltre, si lamenta di uno dei pupilli di Agnelli, spiegando il perchèil giocatore non sia da Juventus: “Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici”. Frase pesante del ds che, sicuramente, avrà ripercussione anche in ambito spogliatoio.