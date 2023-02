L’Atalanta batte la Lazio ed espugna l’Olimpico (0-2): agganciate Roma e Milan

Tutto facile per l’Atalanta di Gasperini, che supera la Lazio di Sarri e balza al terzo posto insieme a Milan e Roma, che nel pomeriggio viene fermata dal Lecce di Baroni. I bergamaschi dominano il primo tempo e passano in vantaggio al 23′ grazie a Zappacosta con l’ex romanista che segna un gran gol e batte Provedel.

La Lazio prova a reagire con Milinkovic che ha l’occasione nel finale di primo tempo di pareggiare i conti anche se sfuma. Il secondo tempo si apre con una clamorosa opportunità per Immobile che però calcia debolmente. La squadra di Gasperini però insiste e ci prova con Hojlund, che prima sciupa e è poi proprio l’attaccante danese che chiude la gara al 75′ su assist di Lookman. Nulla da fare per la Lazio che però resta in zona Champions mentre ora la squadra di Gasperini ci crede e sogna il secondo posto.

IL TABELLINO:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (dal 12′ st Lazzari); Milinkovic, Cataldi (dal 12′ st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (dal 12′ st Pedro), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero, Pedro. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti (dal 18′ st Demiral), Scalvini (dal 13′ st Palomino); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Højlund (dal 44′ st Zapata), Lookman (dal 44′ st Boga). A disposizione: Bertini, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, Ruggeri, Vorlicky, Demiral, Zapata, Soppy. Allenatore: Gasperini.

Reti: al 23′ pt Zappacosta, al 20′ st Hojlund

Ammonizioni: Zaccagni, Scalvini, De Roon

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa