Lazio-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Sabato 11 febbraio, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico, la Lazio e l’Atalanta si scontreranno per la ventiduesima giornata di Serie A.

Le condizioni delle due squadre

Tralasciando il Napoli, primo con un distacco di 13 punti sulla seconda, la classifica di Serie A dal secondo posto al sesto è piuttosto corta, sono infatti solo 5 i punti di differenza tra Inter (2° posto) e Milan (6° posto). Tra le due milanesi troviamo proprio la Lazio, quarta in classifica, e l’Atalanta, quinta, che distano di un solo punto. La partita di questa sera potrà quindi ribaltare la posizione in campionato delle due squadre, che ambiscono e lottano entrambe per riuscire a conquistare un posto in zona Champions League. I biancocelesti stanno finora disputando un campionato splendido e sembra che finalmente le idee calcistiche di Sarri siano entrate nelle teste dei suoi giocatori. Con un Luis Alberto ritrovato, un Zaccagni in forma straordinaria e con Provedel, portiere con più clean sheets finora in Serie A, ben 11, la squadra capitolina sta volando a grande velocità in campionato, seppur nelle ultime partite, 2 pareggi e una sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, ha un po’ rallentato la sua corsa. Allora la partita di quest’oggi sarà un’occasione perfetta per i biancocelesti per ripartire e dare continuità al loro percorso. Davanti, però, la Lazio si troverà un avversario tostissimo, la Dea di Gianpiero Gasperini, che può contare su un Lookman che ricorda Jay-Jay Okocha e su un Højlund che, a proposito di paragoni, sembra il sosia di Haaland. L’Atalanta, che ha vinto 9 delle ultime 11 partite della Serie A contro la Lazio, arriva al match da 2 sconfitte consecutive, contro Sassuolo e Inter in Coppa Italia, e perciò anche lei avrà tutta la voglia di riscattarsi.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund. All. Gasperini

Squalificati: Maehle, Muriel

Indisponibili: Pasalic