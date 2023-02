Lecce-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Lecce-Roma, Wijnaldum scalda i motori

La squadra di Josè Mourinho, affronterà oggi il Lecce che sta stupendo tutto il campionato. La Roma ha l’obbligo di fare i tre punti per rimanere in corsa alla lotta Champions. Ci potrebbe essere una grandissima nota positiva per il mister, a prescindere dal risultato, ovvero, quella di rivedere per qualche minuto Gini Wijnaldum.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.