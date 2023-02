Lecce-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Il Lecce quest’oggi, alle ore 18:00, sfiderà la Roma al Via del Mare, per la ventiduesima giornata di Serie A.

Le condizioni delle due squadre

I padroni di casa si troveranno ad affrontare questa sera la loro bestia nera, visto che i pugliesi hanno nella Roma l’avversaria, affrontata più di 10 volte, con la percentuale di vittoria più bassa, pari al 6%. La squadra di Marco Baroni è probabilmente una delle sorprese del nostro campionato, visto che i giallorossi del Salento si trovano al 14° posto in classifica, a +9 punti dalla zona retrocessione, e soprattutto si sono dimostrati finora una squadra molto solida con delle idee chiare nella mente. Ciò si riscontra soprattutto nell’ottimo mercato fatto dal Lecce ad inizio stagione, visti gli ingaggi di giocatori esperti come Umtiti, oppure di aver puntato sugli sconosciuti Ceesay, Banda e Baschirotto, che si sono dimostrati perfetti e uomini cardini per la rosa del tecnico toscano. Passando all’altra sponda, troviamo la Roma di José Mourinho, tante volte criticata nel corso della stagione, ma che in maniera taciturna è arrivata dov’è attualmente, cioè al 3° posto in classifica e agli ottavi di Europa League. I giallorossi, delle 33 partite disputate, nella storia, contro il Lecce, hanno perso solamente 2 volte, vincendo 23 volte e pareggiandone 8. Un dato piuttosto interessante che lega, in maniera opposta, le due squadre, è quello inerente ai gol da palla inattiva. La squadra capitolina è infatti quella con la percentuale di gol da palla ferma più alta nel nostro campionato, il 43% dei totali realizzati, mentre il Lecce è la squadra che subisce più reti da palla ferma, il 42% di quelle incassate. La squadra del tecnico portoghese, che ha sempre vinto contro il Lecce, domani dovrà portare a casa i 3 punti se vorrà rimanere in attaccata alla corsa Champions League, ma dall’altra parte troverà un Lecce solido e compatto che non si risparmierà di certo e farà come sempre la sua partita.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dermaku, Maleh, Pongracic

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Spinazzola

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn, con collegamento a partire dalle 17:30. A narrare la gara sarà Edoardo Testoni, accompagnato, nel ruolo di seconda voce, da Simone Tiribocchi.