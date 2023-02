Leicester-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Leicester-Tottenham, Antonio Conte vuole la Champions League

Alle 16 si sfidano Leicester–Tottenham. Padroni di casa che arrivano dalla bella vittoria esterna contro l’Aston Villa e hanno bisogno di punti per allontanare la zona calda della classifica; ospiti invece che arrivano dalla bella e vincente prestazione contro il Manchester City di Guardiola. Il Leicester in casa ha collezionato solo 9 punti( penultima in questa classifica), mentre il Tottenham fuori casa ne ha conquistati 18( seconda).

Le probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Tielemans, Dewsbury-Hall; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Sanchez, Dier, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Dove vedere Leicester-Tottenham

Leicester-Tottenham si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Football. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, e su NOW.