Milan, dati e statistiche sui rossoneri: la scoperta

Milan, troppi goal subiti, Pioli deve cambiare qualcosa

Martedì 14 febbraio a San Siro andranno in scena gli ottavi di finale della Champions League che vedranno protagoniste Milan e Tottenham. I rossoneri ci arrivano nel momento peggiore della stagione, ma è proprio da questa competizione che il Diavolo potrebbe ripartire per rimettersi in riga. Ma quali sono i problemi maggiori di questo Milan?

C’è una costante che caratterizza questa stagione del Milan: i gol subiti su calcio piazzato e di testa. In questa stagione ne contiamo ben 13 (2 di questi addirittura nella stessa partita, con la Roma), il che sottolinea come questo sia un enorme problema per i rossoneri. La difesa a zona sembra non funzionare più, anche perché spesso è posizionata male. L’assenza di Maignan, inoltre, sta pesando più del previsto, ma nonostante Tatarusanu abbia sì le sue colpe, non è intellettualmente onesto affibbiare a lui tutte le colpe. Pioli deve riprendere quanto prima il timone della nave, per non andare troppo a fondo, soprattutto nel momento più importante della stagione.

Una vittoria contro il Toro stasera potrebbe migliorare l’umore dei calciatori del Milan e darebbe loro la carica giusta per affrontare al meglio il Tottenham. Un ulteriore elemento che potrebbe dare fiducia e migliorare l’umore del Diavolo è il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo il lungo infortunio e stasera contro i granata partirà dalla panchina.