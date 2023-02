Calciomercato Milan, più vicina la firma di Giroud

Dopo il campo, si pensa al rinnovo

Oliver Giroud è sempre più il trascinatore di questo Milan. Ieri sera ha firmato ancora una volta il tabellino dei marcatori, permettendo ai rossoneri di tornare alla vittoria per 1-0 contro il Torino. Adesso però, dopo la firma sul campo, bisogna porre la firma sul rinnovo contrattuale. L’incontro è stato rinviato di qualche giorno ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, il rinnovo di un altro anno sembra ormai una formalità e di conseguenza la distanza tra domanda e richiesta delle due parti non è così ampia.