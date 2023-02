Real Madrid-Al Hilal, le ultime sulle formazioni e dove vederla

Real Madrid-Al Hilal, i blancos a caccia del titolo di Campioni del Mondo

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti – che ha annunciato in conferenza la sua permanenza ai blancos a discapito delle voci che lo volevano sulla panchina della nazionale brasiliana – affronta l’Al Hilal, club saudita, nel match valido per la finale di Coppa del Mondo per Club in programma questa sera alle 20:00 al Moulay Abdallah Stadium di Rabat. Gli spagnoli sono a caccia del loro quinto Mondiale per Club della propria storia. Nella semifinale il Real ha sconfitto gli egiziani dell’Al-Alhy con un sonoro 4-1 nella semifinale rispettando i pronostici della vigilia e le aspettative. D’altro canto il club saudita si presenta alla finale in modo diverso. Infatti, nella semifinale l’Al Hilal ha sorpreso eliminando i brasiliani di Flamengo con un risultato di 3-2. Per conoscere l’esito non resta che attendere l’inizio dell’incontro che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

AL HILAL (4-2-3-1): Al Mayouf; Abdulhamid, Al Boleahi, Jang, Al Dawsari; Carrillo, Cuellar; Marega, Vietto, Al Dawsari, Ighalo. All. Diaz.

.