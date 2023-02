Roma, i dubbi di Mourinho preoccupano i calciatori | Ecco perchè

Matic verso il rinnovo fino al 2024

Nel contratto di Nemanja Matic, in scadenza a giugno, è presente una clausola che permette il rinnovo automatico in caso del 50% delle partite giocate( da titolare e con almeno 45 minuti).

Il calciatore è a quota 17, quindi si viaggia tranquilli verso questo obbiettivo. Ma come riporta La Repubblica, la volontà del calciatore è quella di rimanere a Roma un altro anno e coincide con la volontà del club di rinnovarglielo a 3,5 milioni più bonus, l’incognita la crea la decisione di Jose Mourinho per il prossimo anno. Eh si perché nel caso in cui l’attuale allenatore giallorosso decidesse di non proseguire con la Roma non è scontato che Matic resti, anzi è probabile che segua l’allenatore e non per forza come calciatore, ma proprio nel suo staff. Nei prossimi mesi sono pronti incontri tra le due parti e ne capiremo di più su questa vicenda.