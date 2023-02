Valencia-Athletic Bilbao, i Pipistrelli devono rialzare la testa

Valencia ed Athletic Bilbao si sfideranno alle 21:00 di sabato 11 febbraio 2023, in un match valido per la 21esima giornata de LaLiga. Non un bel momento per entrambe le squadre che tenteranno di portarsi a casa i tre punti.

Valencia-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Probabile formazione Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Comert, Diakhaby, Gaya; Musah, Almeida, Moriba; Castillejo, Cavani, Lino. Allenatore: Marco.

Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Alvarez, Vivian, Lekue; Sancet, Vesga; Nico Williams, Mugnain, Berengeur; Inaki Williams. Allenatore: Valverde.