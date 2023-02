West Ham-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

West Ham e Chelsea per rialzarsi

Nella 23a giornata di Premier League si sfidano Hammers e Blues che non se la passano affatto bene: i primi si ritrovano addirittura in lotta per non retrocedere dopo essere partiti con ben altre ambizioni; i secondi invece rischiano seriamente di mancare la qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe un vero disastro visti i fiumi di sterline che la loro proprietà ha sborsato nelle ultime due sessioni di calciomercato, infatti i nuovi volti in campo sono tanti.

Le probabili formazioni di West Ham-Chelsea

WEST HAM (3-4-2-1): Fabianski; Johnson, Ogbonna, Aguerd; Coufal, Rice, Paqueta, Emerson; Benrahma, Bowen; Antonio.

CHELSEA (4-3-3): Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Gallagher, Enzo Fernandez, Mount; Madueke, Havertz, Sterling.

Dove vedere West Ham-Chelsea

West Ham–Chelsea si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e su Sky Sport 4K. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go e su NOW.