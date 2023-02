“I primi minuti di gioco si avvicinano”. E’ tempo di rientri in casa Roma e soprattutto per Gini Wijnaldum dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare mezza stagione. Ed ecco allora che il centrocampista è pronto a scaldare i motori già a cominciare dalla sfida di domani contro il Lecce, gara indispensabile per la squadre di Mourinho.