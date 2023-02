Bari-Cosenza 2-1 Cheddira ancora decisivo

Il Bari batte il Cosenza e raggiunge il terzo posto

Il Bari batte 2-1 il Cosenza e raggiunge la terza posizione in classifica, ancora grazie a Cheddira. Il bari passa in vantaggio al terzo minuto con il nuovo arrivato Esposito che risulta già decisivo, poi il pari del Cosenza grazie a Rispoli. Cheddira potrebbe raddoppiare ma sbaglia un rigore, ma nella ripresa si fa perdonare e segna la rete della vittoria del Bari.

Il tabellino

Bari-Cosenza 2-1

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (19′ st Benali), Benedetti (19′ Molina); Botta (30′ st Mallamo); Esposito (1′ st Scheidler), Cheddira (42′ st Zuzek). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All.: Mignani

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio (13′ st Martino); Praszelik (13′ st Voca), Calò (34′ st Delic), Brescianini (25′ st D’Urso); Marras, Zarate (25′ st Nasti); Finotto. A disp.: Marson, Meroni, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Zilli, Cortinovis. All.: Viali

ARBITRO: Rutella di Enna

MARCATORI: 3′ pt Esposito (B), 24′ pt Rispoli (C), 24′ st Cheddira (B)

NOTE: Spettatori 16.172 con 1.092 tifosi del Cosenza. Al 45′ pt Cheddira (B) si fa parare un rigore da Micai. Espulsi: -. Ammoniti: Vaisanen (C), Rigione (C), Micai (C), Maita (B). Angoli: 5-2 per il Bari. Recupero: 2′ pt –