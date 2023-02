Calciomercato Inter, Dumfries verso la Premier | I dettagli

L'olandese è richiesto in Premier League

Calciomercato Inter, contatti tra Inter e Manchester United

Denzel Dumfries è il candidato numero uno ad essere sacrificato per dare ossigeno alle casse dell’Inter. Su di lui tante sirene, soprattutto dai club inglese. A confermare l’interessamento è proprio il Sun, che ricorda che il Manchester United ha già preso contatti con il club nerazzurro, per un clamoroso passaggio già a Gennaio, ma che alla fine ha deciso di virare sull’attaccante Weghorst.

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Dumfries

Il Manchester Utd ha una seria concorrente per il giocatore olandese, ed è quella del Chelsea. I Blues infatti, nel caso la trattativa vada in fase avanzata, potrebbero giocare anche la carta Trevoh Chalobah, per dar vita ad uno scambio tra le due società.