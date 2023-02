Kessie verso l’Inter, i nerazzurri ci provano

Kessie sempre più in orbita Inter, come conferma la gazzetta dello sport, l’ivoriano tra gli obiettivi principali di Marotta e soci. Una trattativa in corso tra Inter e Barcellona, slegata da Brozovic, l’arrivo del centrocampista ex Milan sarebbe quindi slegato dal possibile passaggio di Brozovic in blaugrana. Una trattativa possibile, e un acquisto che gioverebbe al centrocampo nerazzurro.