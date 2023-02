Calciomercato Inter, spunta un nome nuovo per la difesa: Marotta ci pensa

Calciomercato Inter, si lavora per il futuro

Chiusa la telenovela Skriniar, Marotta deve pensare al futuro per cerca il miglior profilo possibile per sostituirlo. Lo slovacco ha scelto di approdare al PSG, perdendo così fascia da capitano e credibilità. La scelta del difensore è stata rispettata da tutti i tifosi, ma ciò che contava davvero sarebbe stato monetizzare più possibile. Ora Marotta si ritrova a dover colmare quel vuoto lasciato dal difensore.

Inter, Mavropanos per la difesa

Il profilo individuato da Marotta è quello di Dinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda, che piace molto al ds nerazzurro. Il giocatore greco risponde cosi all’interessamento delle big europee. Come ho già sottolineato più volte, i miei pensieri sono sullo Stoccarda. Mi sento molto a mio agio nel club e in città, motivo per cui mi concentro esclusivamente sullo sport ogni giorno”, ha detto allo Stuttgarter Zeitung e allo Stuttgarter Nachrichten “Non posso dire cosa accadrà in futuro”, ha continuato il nazionale greco. “Come tutti sappiamo, le cose possono cambiare molto rapidamente nel calcio professionistico”.