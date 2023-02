Calciomercato Lazio, addio vicino per Milinkovic-Savic: le ultime

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic sempre più vicin alla Premier

Si, Sergej Milinkovic-Savic ha sempre dichiarato di amore alla Lazio. Ma adesso il serbo è sempre più vicino ad accasarsi in Premier League come non mai, precisamente al Newcastle. Secondo quanto riportato da Sport.FR, Lotito ha rifiutato l’offerta arrivata al club biancoceleste di 60 milioni, ma i Magipies hanno già raggiunto un accordo con il giocatore e il suo entourage: 12 milioni di sterline come bonus alla firma, e 10 milioni di sterline netti di stipendio.

Lazio, addio Milinkovic-Savic

Il calciatore ha il suo contratto in scadenza non questa estate ma la prossima, e questo deve giovare a favore del club inglese, perché in estate proverà a convincere il presidente biancoceleste che meglio accettare ora un’offerta che perdere il calciatore a zero a giugno 2024.