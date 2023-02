Calciomercato Milan, Cardinale in arrivo | In ballo c’è il futuro di Leao

Cardinale a Milano per la Champions League

Martedì sera il Milan va di scena nel primo atto degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. In tribuna è atteso un tifoso speciale, Gerry Cardinale, che dovrebbe atterrare a Milano già nella giornata di domani. La sua ultima presenza risale al 3 Settembre, quando era in tribuna in occasione del derby d’andata contro l’Inter.

Calciomercato Milan, si parlerà di futuro

Sicuramente Cardinale avrà in agenda un’appuntamento con Maldini e Massara, ai quali è stata data libera autonomia dell’area tecnica, snodo principale del rinnovo proprio dei loro contratti, ma con questi risultati, a fine anno potrebbero rivelarsi cambiamenti di programmi. Occhio di riguardo lo avrà anche il caso Leao. Sicuramente non toccherà a Cardinale in prima persona trattare il rinnovo, ma è un patrimonio da tutelare. Redbird, come riporta la Gazzetta dello Sport, aveva autorizzato il rinnovo a 6 milioni fino al 2027, ma ad oggi la trattativa è ferma, e il pericolo di perderlo a zero è sempre più concreto.