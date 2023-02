Juventus, dai retta a Deschamps: “Per l’Europa League puoi farcela”

Juventus, Deschamps:” Juve favorita”

Didier Deschamps, ex calciatore di Juventus e Nantes ed attuale ct della Francia, ha parlato a France dell’imminente sfida, e del suo passato, che vede protagoniste proprio Juventus e Nantes: “Sono arrivato al Nantes a 14 anni e mezzo. Lì ho firmato il mio primo contratto da professionista, ho giocato la mia prima partita da professionista e ho avuto l’immenso piacere di conoscere mia moglie. Ho trascorso 7 anni a Nantes, tra i 14 e i 21 anni“.

L’attuale ct della Francia era presente nell’unico precedente tra i club, quando ancora indossava la maglia dei Canarini: “All’andata ero squalificato. Al ritorno, invece, siamo andati in vantaggio. Forse verso la fine della partita ci siamo rilassati un po’… Quel Nantes aveva molta qualità e il pubblico era stato favoloso, hanno spinto molto”.

Poi si focalizza sul prossimo incrocio tra le due squadre: “Tutto dipenderà dall’andata. La grande favorita è la Juventus. Ma il Nantes non ha niente da perdere. Questi sono due club che sono stati così importanti… I club di cui ho indossato la maglia hanno per me un significato sentimentale”.