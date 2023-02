Juventus, il trio dei sogni pronto a sfidare la Fiorentina | Allegri dice sì

Juventus, Chiesa-Di Maria-Vlahovic insieme

In occasione della sfida contro la Fiorentina, stasera alle 18, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe finalmente mostrare tutto il potenziale d’attacco. Il mister bianconero potrebbe passare ad un 3-4-2-1, inserendo Chiesa e Di Maria alle spalle del ritrovato Dusan Vlahovic.

Questo è stato l’attacco che la dirigenza aveva pensato sin dall’estate per questa squadra ma, per vari infortuni di tutti e tre i calciatori, non si è mai provato. Il sacrificato in questo modulo potrebbe essere Fagioli, dato che in mediana dovrebbero giocare Locatelli e Rabiot. In alternativa la Juventus potrebbe anche tornare ad usare la difesa a 4, giocando appunto con un classico 4-3-3, spostando quindi Kostic sulla linea della difesa. Non ci resta dunque che aspettare le formazioni ufficiali per scoprirlo.