La domenica dei bookmakers, Premier e Serie A | Bonus di benvenuto

In Premier Guardiola non può sbagliare

Alle 17.30 si gioca Manchester City– Aston Villa. Padroni di casa che , se vogliono nutrire ancora qualche speranza di vincere il campionato, devono assolutamente vincere(sfruttando il pareggio casalingo dell’Arsenal di ieri); ospiti che viaggiano a +10 sulla zona retrocessione, quindi abbastanza tranquilli, ma che difficilmente usciranno oggi con qualche punto in più. Il segno 1 infatti lo troviamo con la quota maggiore su Goldbet a 1.33, X a 6 su Bet365 e 2 addirittura a 10 su Betfaire.

Un classico nella nostra Serie A

Alle 18 a Torino si affronteranno Juventus e Fiorentina. I bianconeri devono continuare a scalare la classifica e con i 3 punti che possono conquistare oggi, vanno proprio a ridosso della zona Conference League( sempre con la penalizzazione di 15 punti) e con 16 partite ancora da giocare tutto sarebbe possibile, anche in caso il ricorso al Coni non fosse positivo. I viola da sempre sentono questa partita, ma non arrivano di certo da un momento di forma ottimale(1 punto nelle ultime 4 partite), ma proveranno di certo a fare lo sgarro agli acerrimi rivali di sempre. L’1 viene quotato 1.83 su Planetwin, l’X 3.65 su Sportbet e il segno 2 ad una quota di 5 su Betfaire.