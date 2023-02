Milan, le decisioni di Pioli in vista del Tottenham | Le ultime

Milan, la rivoluzione di Pioli prosegue con il Tottenham

La vittoria per 1-0 di venerdì sera contro il Torino ha dato una buona dose fiducia ai rossoneri in vista del match valido per gli ottavi di Champions League di martedì contro il Tottenham di Antonio Conte, reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Leicester in campionato. Il 2023 è cominciato male i rossoneri che hanno raccolto una serie di risultati negativi prima di venerdì. L’ultima vittoria del Milan, prima del Toro, risale addirittura al 4 gennaio scorso nella trasferta contro la Salernitana. I risultati negativi e gli infortuni hanno evidenziato una difficoltà data dalla mancanza di alternative. Questa situazione ha costretto il tecnico rossonero, Stefano Pioli, a rivoluzionare nuovamente il modulo passando al 3-5-2 messo in campo nel derby di domenica scorsa contro l’Inter e, appunto, nell’ultima uscita casalinga contro il Toro.

Milan, rientrano Tomori e Bennacer, Diaz va in panchina

In vista del Tottenham, il tecnico rossonero rimescola le carte. Secondo quanto riporta Tuttosport, grande segnale è dato dal rientro in gruppo di Tomori e Bennacer. Il rientro dell’inglese potrebbe far rifiatare Kjaer, apparso non in condizione ottimale contro il Torino, e si schiererebbe accanto a Kalulu e Thiaw nella linea a tre; diverso per Bennacer che riprenderebbe posizione in mezzo al campo accanto all’instancabile Tonali. Sulle corsie, Pioli, dovrebbe puntare ancora una volta su Saelemakers e Theo Hernandez. Resta il nodo Brahim Diaz che potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Rade Krunic. In attacco rimane stabile la coppia Leao–Giroud.