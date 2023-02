Milan, pronti per la Champions League: sarà battaglia a Conte

Milan, parte la preparazione per il Tottenham

Venerdì sera il Milan è tornato a sorridere in campionato, è tornato ad assaporare il gusto della vittoria in campionato, grazie soprautto al suo grande attaccante: Olivier Giroud. Ma in casa dei rossoneri non è tempo per rilassarsi perché martedì sera si torna in campo e non per giocare una partita qualunque, ma un ottavo di Champions League, competizione dove il Milan è regina( seconda solo al Real Madrid). La squadra di Pioli tornerà domani a Milanello, dove è previsto un allenamento già al mattino.

Milan, sangue freddo

Quindi mettere da parte i sorrisi per la vittoria contro il Torino e concentrarsi in vista di martedì, perché ricordiamo che il Tottenham lo allena un vecchio ricordo della serie A: Antonio Conte.