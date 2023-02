Sanremo, per che squadra tifa Elodie? | Ecco la verità

La cantante svela la sua fede calcistica

Nello speciale Sanremo andato in onda ieri, Elodie e Valerio Lundini hanno parlato del più e del meno, come se fossero due amici al bar. Inevitabile la domanda su quale squadra tifa la cantante.

Roma o Lazio per Elodie?

La fede calcistica a Roma può diventare un caso di Stato, come successo non molto tempo fa al regista Sergio Leone. In tanti avevano ipotizzato che la cantante potesse tifare Lazio, dato la presenza della sorella nella Lazio Women, ma tanti erano convinti della fede giallorossa.

Elodie e la fede giallorossa

La verità esce a galla quando Lundini pone questa domanda: “grazie per la rosa giallorossa, io sono di famiglia romanista, anche tu?” e lei risponde “E certo… sono queste le cose importanti no?!“. Quindi possiamo inserire la cantante nella lista di cantanti che tifano Roma, come anche lo stesso Mengoni.