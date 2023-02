Spal: riflessioni in atto su De Rossi Martedì Tacopina rientra da New York

Daniele De Rossi in discussione dopo la sconfitta di Venezia

La posizione di Daniele De Rossi è sempre più in discussione, la sconfitta della Spal a Venezia è stata pesante, con una squadra che è parsa incapace di reagire e con una difesa al limite dell’imbarazzante. Passi la prima rete subita, ma la seconda con un lancio dalla metà campo a difesa schierata, ha tagliato le gambe ai ragazzi di De Rossi, un gol che non può essere subito forse neanche in terza categoria.

Inutile piangersi addosso, il calciomercato invernale non ha portato ciò che De Rossi voleva, ed ora non resta che appigliarsi allo spirito di rivalsa della squadra, e DDR16 sicuramente nell’allenamento di oggi lo avrà fatto capire.

Martedì rientra Tacopina da New York, giornata in cui De Rossi sarà impegnato al corso di Coverciano, ma il confronto da il proprietario del club e la dirigenza spallina è già in corso. Certo è che De Rossi è stato voluto fortemente da Tacopina, e mandarlo via sarebbe l’ennesimo fallimento per l’imprenditore americano. Ma oltre a questo, mancano le alternative sul mercato degli allenatori, ed un Venturato-bis sarebbe da escludere.