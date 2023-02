Calciomercato Inter, dubbi sul futuro del centrocampista | I dettagli

Calciomercato Inter, Gagliardini verso l’addio

Il futuro di Roberto Gagliardini non sarà a tinte nerazzurre. Nelle scorse settimane il centrocampista – al termine dell’incontro contro il Verona – aveva dichiarato di voler giocare di più con la pretesa un minutaggio maggiore. Tuttavia, le attese di Gagliardini non sono state rispettate. In scadenza al termine di questa stagione, il futuro del centrocampista ex Atalanta, è sempre più lontano da Milano. Già accostato a diversi club durante la sessione di mercato invernale, Gagliardini, è rimasto all’Inter con la speranza di ritagliarsi uno spazio più ampio.

Gagliardini, futuro tra Premier e Serie A

Secondo quanto riporta calciomercato.com, nella scorsa sessione di mercato, l’entourage del centrocampista avrebbe parlato con il Nottingham Forest. Infatti, il club inglese avrebbe cercato di portare il centrocampista in Premier. Gagliardini, forte delle quasi 200 presenze in nerazzurro, attende proposte dalla Serie A. Non resta che attendere per conoscere quello che accadrà e se Gagliardini riuscirà, in questo finale di stagione, a ritagliarsi lo spazio desiderato all’interno del centrocampo nerazzurro