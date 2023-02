Calciomercato Juventus, cambio in panchina? L’ex bianconero in pole

Calciomercato Juventus, Conte-Tottenham: aria di divorzio

La seconda avventura londinese di Antonio Conte potrebbe concludersi al termine di questa stagione. I risultati non entusiasmanti (nell’ultima uscita gli Spurs hanno perso per 4-1 contro il Leicester) stanno portando la dirigenza del club londinese a valutare la posizione del tecnico italiano. Secondo l’indiscrezione fornita da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte potrebbe salutare il Tottenham al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Conte torna in bianconero?

Per conoscere le sorti della Juventus e di Antonio Conte bisognerà attendere il termine di questa stagione. Nei mesi scorsi, il tecnico salentino è stato accostato alla Juventus più volte. Bisognerà capire la posizione di Max Allegri in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 2025. Tuttavia, complici le vicende giudiziarie che stanno colpendo il club torinese, in caso di un finale di stagione negativo e senza trofei, la dirigenza potrebbe rivalutare il progetto cominciato nel 2021 e salutare Allegri. Le strade della Juventus e di Antonio Conte potrebbero ricongiungersi. L’ex capitano e allenatore dei bianconeri potrebbe tornare in bianconero. Non resta che attendere il finale di questa stagione.