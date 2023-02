Calciomercato Lazio, sirene inglesi per il big: momento decisivo

Calciomercato Lazio, la Premier vuole Sarri

Sarri si sente tradito dalla società biancoceleste dopo la presa di posizione di Lotito sulla qualificazione in Champions League. Questo potrebbe essere il motivo per cui il tecnico toscano potrebbe dire addio, alla Lazio, già nella sessione estiva di calciomercato.

Lazio, oltre al Milan anche la Premier insidia Sarri