Calciomercato Milan, occhi puntati sull’attaccante nerazzurro | Lo vuole Pioli

Calciomercato Milan, alla finestra per Hojlund

L’Atalanta di Gasperini ha fatto esplodere un nuovo giocatore: Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 acquistato in estate dallo Sturm Graz per 17 milioni e ora valore di mercato arrivato ai 40. A mettere gli occhi sul giocatore oltre alle sirene estere, c’è anche il MIlan. Sarà una trattativa difficile, perché sappiamo come è duro, di questi tempi, battere il potere economico delle squadre straniere.

Hojlund ottimo rinforzo per l’attacco

In Italia ci sono anche Inter, Napoli e Juve che sono interesati al giocatore, ma se per loro sarebbe un sostituto dei loro bomber( Vlahovic, Osimhen, Lukaku), per il Milan sarebbe un vero e proprio rinforzo, dato che Giroud rinnoverà ma per un solo anno ancora, Origi non sta convincendo per nulla in questi primi mesi e Ibrahimovic non ha ancora deciso qual sarà il suo futuro.