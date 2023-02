Calciomercato Roma, Tiago Pinto punta con decisione il centrocampista

Calciomercato Roma, il centrocampo resta il reparto da rinforzare

La Roma comincia a studiare il mercato estivo con l’obiettivo di rinforzare la rosa, soprattutto in alcuni reparti: il centrocampo resta il settore dove sono necessari più accorgimenti possibili, e in questo senso Tiago Pinto si sta già muovendo per consegnare a Josè Mourinho i rinforzi richiesti.

Mercato Roma, dalla Spagna rilanciano per Johnny Cardoso

Come riportato da Marca, la Roma starebbe seguendo con attenzione Johnny Cardoso, centrocampista statunitense classe 2001 in forza all’International. Il club giallorosso avrebbe già inviato i propri osservatori per visionarlo da vicino. Sul giocatore anche il Betis.