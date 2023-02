Il lunedì dei bookmakers, Premier e Serie A | Bonus di benvenuto

Le quote proposte dai bookmakers e i migliori bonus di benvenuto

Il Liverpool deve tornare alla vittoria

Alle 21 c’è il posticipo della giornata di Premier League tra Liverpool ed Everton. Padroni di casa che non hanno appellativi, devono vincere (anche senza convincere), devono tornare a scalare la classifica se vogliono nutrire speranze di un posto in Europa; gli ospiti invece arrivano dalla vittoria casalinga contro l’Arsenal e potrebbero fare punti in vista della difficile salvezza. I bookmakers vedono così il match: segno 1 a 1.70 su Sportbet, segno X a 4.10 su Sportbet e il segno 2 a quota 5 su Bet365.

Posticipo di serie A a Genova

A Genova si conclude la 22esima giornata del massimo campionato italiano. Sampdoria e Inter si daranno battaglia per cercare di non lasciare punti all’avversario. L e forze e la situazione in campo sono notevolmente diverse: ospiti che cercano di restare aggrappati al Napoli capolista che attualmente è a +16; padroni di casa che cercano di raggiungere la salvezza che ora è a -9. I bookmakers danno super favoriti gli ospiti: 1.42 il segno 2 su Betfair, il segno X a 4.80 su Starcasino, e il segno 1 a 8.50 su Betfaire.