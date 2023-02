Inter, stasera è decisiva per la Champions e per le casse nerazzurre

Vincere stasera per allungare sulle pretendenti alla Champions League

Inzaghi deve vincere per staccare il gruppetto Champions League

A chiudere la 22a giornata di Serie A c’è Sampdoria–Inter. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi è una partita molto importante: se da un lato si vuole coltivare le residue speranze di raggiungere il Napoli capolista, ora a +16, dall’altra parte c’è il bisogno più concreto di distaccare il gruppetto (Lazio, Milan, Roma, Atalanta) per la corsa alla Champions League.

Stasera potremmo vedere dal 1′ sia Lukaku che Brozovic ed è probabile una maglia da titolare anche per Gosens. I padroni di casa, allenati dall’ex Stankovic, potrebbero schierarsi a specchio, proprio come fatto da Pioli nel derby, con la possibilità di inserire a partita in corsa il neo acquisto Jese.