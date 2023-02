Juventus, Allegri conferma il tridente?

Juventus, tridente promosso

Iri nella sfida contro la Fiorentina, per la prima volta in stagione abbiamo visto tutto il potenziale offensivo della Juventus contemporaneamente. Di Maria–Vlahovic–Chiesa assicurano tanto nella fase offensiva, e le varie azioni da gol create ne sono la dimostrazione, certo sono meccanismi ancora da oliare, ma solo il tempo potrà portare ulteriori vantaggi. In questo modulo chi paga un po’ è il centrocampo, ieri a tratti sovrastato da quello viola in fase di copertura.

Juventus, con i ritorni di Pogba e Cuadrado ancora meglio

Proprio il centrocampo ha pagato in fase di copertura e di innesco del trio. Locatelli e Rabiot (che sta diventando sempre più importante in fase offensiva) non hanno la qualità a sufficienza per innescare il trio d’attacco, ed in questa ragione proprio il ritorno di Pogba potrebbe far molto comodo, ed anche Cuadrado è ottimo per dare un ricambio sulla fascia a De Sciglio.

Juventus-Nantes: sarà ancora tridente?

Giovedì contro il Nantes potrebbe essere una buona occasione per riproporre il trio avanti, ma forse servirà trovare anche la migliore condizione fisica per loro, perché Vlahovic e Di Maria hanno messo lo zampino nella partita, mentre Chiesa forse ieri era quello più infastidito( sia forse più indietro di condizione e sia infastidito dalle ultime intercettazioni fuoriuscite). Quindi forse per non rischiare nulla, si potrebbe aspettare a riproporre questo modulo, a meno che Allegri non abbia una nuova ispirazione alla vigilia.