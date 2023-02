Juventus, Di Maria lusso straordinario: l’esterno finisce sul mercato

Assogna analizza la partita tra Juve e Fiorentina

Paolo Assogna, intervenuto ai microfoni di Sky, analizza così i vari tempi che hanno caratterizzato la sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina( vittoria per la squadra bianconera):“Chiesa va aspettato. Di Maria in Serie A è un lusso straordinario, finché la fisicità lo sostiene è di un’altra categoria. La Juventus ha controllato la partita lasciando il pallone agli avversari, ma quando stai così in basso devi anche ripartire. Non l’ha mai fatto, ci sono ampi margini di miglioramento”.