Lazio, dirigenza negli spogliatoi: Lotito preoccupato

Lazio, Lotito carica i suoi

Claudio Lotito e Igli Tare sono scesi subito nello spogliatoio dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini. Sarri e i suoi hanno perso una partita importante in chiave quarto posto e la dirigenza biancoceleste l’ha fatto notare a tutti i giocatori. Ora c’è da pensare subito all’impegno di giovedì in Conference League.

Lazio, giovedì il debutto in Conference League

La Lazio, giovedì sera, avranno l’esordio in Conference League, dove la vittoria è d’obbligo. Dimenticare velocemente la batosta contro la Dea, per affrontare al meglio l’impegno europeo. Sarri si affiderà sempre al suo capitano, Ciro immobile, che per il momento non sta brillando.