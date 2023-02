Lazio, Sarri pronto per la Conference League | Tanti i cambi previsti

Lazio, doppia sfida in Conference e Salernitana

La Lazio arriva nel periodo pieno della stagione non in grande forma: pesano l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus e la dura batosta in campionato contro l’Atalanta. Adesso ci sarà la doppia sfida al Cliuj e di mezzo la trasferta contro la Salernitana.

Lazio, sarà turnover?

Il mister Maurizio Sarri dovrà adottare delle rotazioni inevitabili per non arrivare a corto d’ossigeno. In porta dovrebbe essere comunque confermato Provedel, in difisa al posto di Romagnoli troverà posto Patric e sulle fascia torna dal 1′ Lazzari. A centrocampo il terzetto sarà composto da Vecino, Marcos Antonio e Basic. In attacco giocherà Zaccagni titolare, data la squalifica in campionato, e Cancellieri dovrebbe aver almeno 45′ a disposizione.