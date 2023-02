Liverpool-Everton, le ultimissime sulle formazioni

Kloop in cerca dei tre punti per acciuffare l'Europa

Liverpool-Everton, i reds devono svegliarsi

Sfida interessante quella tra Liverpool ed Everton, dove la posta in palio è molto alta. Il momento di entrambe le squadre non è delle migliori per diversi motivi. Il Liverpool sta cercando di agguantare la zona Europa dopo una partenza disastrosa, mentre l’Everton è obbligata a fare punti per uscire dalla zona retrocessione.

Liverpool-Everton, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Darwin Nunez, Gakpo.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye, Doucouré, McNeil; Maupay.