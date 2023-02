Elezioni Regionali, per chi tifano i nuovi presidenti di Lombardia e Lazio

Attilio Fontana confermato presidente

Si sono conclusi li spogli per vedere chi ha vinto le elezioni in Lombardia e Lazio. In Lombardia è stato confermato il Presidente Attilio Fontana: le sue prime parole sono state: “Vittoria di squadra”. Ma noi ci chiediamo : per che squadra invece tifa il presidente? Non è un mistero che il Presidente Fontana abbia il cuore rossonero, ed è da sempre vicino alle vicende di casa Milan. Tanto che si esponeva già nel 2018 in televisione per parlare di Milan e della volontà di riavere Berlusconi come presidente.

Centrodestra anche nella regione Lazio

Anche nella regione Lazio trionfa il centrodestra, ed ha trionfare è il presidente Francesco Rocca con il 50,32%. Il neo presidente della Regione Lazio è di Ostia ma ora vive a Roma nord, è stato presidente della Croce Rossa. Da piccolo veniva scambiato, per via del nome, con l’amatissimo giocatore della As Roma, ma lui si è definito un tifoso sfegatato della Lazio.