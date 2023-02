Roma, Mourinho soddisfatto: torna la batteria titolare degli esterni

Dopo il pareggio contro il Lecce, i giallorossi sono tornati a lavorare in vista della sfida di Europa League contro il Salisburgo.

Chi è tornato in campo è Leonardo Spinazzola che è sceso in campo così come Rick Karsdorp ormai reintegrato e a disposizione di Josè Mourinho. Tanti i cambi per giovedì dove potrebbe esserci spazio per Belotti per dare un turno di riposo a Pellegrini o Dybala così come potrebbe lo Special One potrebbe schierare Camara o Tahirovic per dare un turno di riposo a Cristante